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Дуплексы в gmina Lesznowola, Польша

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Stefanowo, Польша
Дуплекс 5 комнат
Stefanowo, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс д…
$198,073
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Параметры недвижимости в gmina Lesznowola, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов