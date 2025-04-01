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Земельные участки в Отвоцк, Польша

6 объектов найдено
Участок земли в Отвоцк, Польша
Участок земли
Отвоцк, Польша
Число комнат 1
Площадь 7 050 м²
Этаж 1
Участок площадью 7050 м2, размерами около 30 м с фасада, расширяется до 50 м в ширину и 235 …
$218,041
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Участок земли в Отвоцк, Польша
Участок земли
Отвоцк, Польша
Число комнат 1
Площадь 3 902 м²
Этаж 1
Два смежных участка земли в Otwock, общей площадью 3902 м², расположены в живописной, не зас…
$45,638
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Участок земли в Отвоцк, Польша
Участок земли
Отвоцк, Польша
Число комнат 1
Площадь 4 905 м²
Этаж 1
Продается участок площадью 4905 м², расположенный по улице Wspaniała в Wólka Mlądzkiej. Учас…
$266,224
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Участок земли в Отвоцк, Польша
Участок земли
Отвоцк, Польша
Число комнат 1
Площадь 4 593 м²
Этаж 1
Продается участок площадью 4600 м² в живописной лесной части города Otwock-Soplicowo, идеаль…
$232,884
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Участок земли в Отвоцк, Польша
Участок земли
Отвоцк, Польша
Число комнат 1
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
Продается уникальный участок в живописной местности, окруженный сосновыми лесами и расположе…
$165,126
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Участок земли в Отвоцк, Польша
Участок земли
Отвоцк, Польша
Число комнат 1
Площадь 9 812 м²
Этаж 1
Продается участок в Otwock, расположенный непосредственно на берегу реки Świder. Идеальное м…
$653,636
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