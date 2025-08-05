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Жильё в Оструда, Польша

1 объект найдено
Дом в Оструда, Польша
Дом
Оструда, Польша
Площадь 224 м²
НИЕРУХОМОШЬ
$1,33 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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