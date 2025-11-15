Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Жилая
  4. Многоуровневые квартиры
  5. Терраса

Многоуровневые квартиры с террасой в Польше

Мазовецкое воеводство
8
Варшава
4
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 5
200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная архитектура Квартиры с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Польше

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти