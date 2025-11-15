Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Жилая
  4. Многоуровневые квартиры
  5. Гараж

Многоуровневые квартиры с гаражом в Польше

Мазовецкое воеводство
8
Варшава
4
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Краков, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
An extraordinary apartment with a roof terrace for sale, located in the most prestigious dis…
$289,498
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Польше

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти