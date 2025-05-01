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Жильё в Милянувеке, Польша

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Милянувек, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Милянувек, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира с 2019 года в Милановке.Квартира площадью 80,6 м2 расположе…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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