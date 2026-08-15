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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с видом на море в Мазовецком воеводстве, Польша

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Варшава
161
gmina Lesznowola
3
Коммерческое помещение Удалить
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8 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 100 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 1 100 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Этаж 11/11
Престижное здание, расположенное на самой площади Дашинского, рядом со второй линией метро. …
$28,084
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Коммерческое помещение 20 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 20 м²
Варшава, Польша
Площадь 20 м²
Этаж 4/6
Готовый к аренде офис на гибких условиях в здании класса А, с доступом к оборудованной общей…
$1,722
в месяц
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Mazur Estate
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Коммерческое помещение 1 037 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 1 037 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 037 м²
Этаж 3/11
Высококлассный офисный центр у станции метро Rondo ONZ. Расположение гарантирует отличный до…
$20,493
в месяц
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Mazur Estate
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 1 000 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/4
Предлагается в аренду современный офис площадью 1 000 м², расположенный в престижном районе …
$17,751
в месяц
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Mazur Estate
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Коммерческое помещение 10 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 10 м²
Варшава, Польша
Площадь 10 м²
Этаж 4/6
Готовый к аренде офис на гибких условиях в здании класса А, с доступом к оборудованной общей…
$689
в месяц
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Mazur Estate
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 1 000 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Этаж 5/11
Высококлассный офисный здание. Расположение рядом с кольцевой развязкой Daszyńskiego обеспеч…
$47,425
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Mazur Estate
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Mazur EstateMazur Estate
Коммерческое помещение 906 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 906 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 906 м²
Этаж 10/11
Концепция гибких офисов в одном из самых узнаваемых офисных зданий Варшавы, расположенном в …
$49,015
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Mazur Estate
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Коммерческое помещение 1 500 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 1 500 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 500 м²
Этаж 11/11
Сдается в аренду офис в одной из самых бизнес-активных локаций центра Варшавы — Warsaw Unit.…
$45,430
в месяц
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Mazur Estate
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Типы недвижимости в Мазовецком воеводстве

офисы

Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

с гаражом
с видом на горы
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