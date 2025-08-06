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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в gmina Lesznowola, Польша

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 305 м² в Стара Ивична, Польша
Коммерческое помещение 305 м²
Стара Ивична, Польша
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
Большие офисные и служебные помещения общей площадью 610 м2 - 305 м2 на каждом этаже. На пер…
$2,437
в месяц
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Агентство
OKEASK
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Коммерческое помещение 880 м² в Лазы, Польша
Коммерческое помещение 880 м²
Лазы, Польша
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 880 м²
Количество этажей 2
Аренда двухэтажного склада/офиса/производственного здания площадью 880 м2. Недвижимость, рас…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Языки общения
Русский, Polski
Realting.com
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