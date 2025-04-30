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Дуплексы с садом в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
14
gmina Raszyn
6
gmina Lesznowola
4
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1 объект найдено
Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
MANOR-STYLE HOUSE FOR SALE. 6-ROOM HOUSE ON THE BORDER OF WARSAW URSYNÓW OAND ZGORZAŁA. CLOS…
$410,555
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Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

с гаражом
с террасой
Недорогая
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