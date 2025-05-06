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Дома с гаражом в Малопольском воеводстве, Польша

Краков
25
gmina Zabierzow
3
4 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Краков, Польша
Коттедж 5 комнат
Краков, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
We are pleased to present a beautiful house for sale with a 305 m2 usable area located on a …
$477,840
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Вилла 5 комнат в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Дом 10 комнат в Pogorska Wola, Польша
Дом 10 комнат
Pogorska Wola, Польша
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
For sale, a beautiful detached house with a large garden, garage and workshop on a plot of 1…
$213,376
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Дом 8 комнат в Kobylany, Польша
Дом 8 комнат
Kobylany, Польша
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
For sale a house in an open shell with a usable area of 400 m2, right next to the Kobylańska…
$339,737
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