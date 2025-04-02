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Земельные участки в Легионовский повят, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Сероцк, Польша
Участок земли
Сероцк, Польша
For sale: construction and forest plot 6537 M ² – Karolin near Serocka, ul. Chojno 10 🌿🏡   …
$469,050
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Рейтинг 4.9 / 5:
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