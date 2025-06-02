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Коммерческая недвижимость в Ленчицком повяте, Польша

3 объекта найдено
Poland в Mniszki, Польша
UP UP
Poland
Mniszki, Польша
Площадь 1 м²
Администратор в процессе реструктуризации Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ» …
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Polski
Коммерческое помещение 1 000 м² в Smolice, Польша
Коммерческое помещение 1 000 м²
Smolice, Польша
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Этот объект расположен в центре города Явожно. Удобное расположение (близость автомагистрали…
$3,60 млн
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Коммерческое помещение в Smolice, Польша
Коммерческое помещение
Smolice, Польша
Количество этажей 3
В самом сердце Западных Судет, среди захватывающих пейзажей Крконошских гор, есть уникальный…
$2,58 млн
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