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Дома в Косьцянский повят, Польша

Косьцян
3
5 объектов найдено
Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 126 м²
Частный дом 30 лет с садом Описание имущества Мы представляем очаровательный частный дом 193…
$127,865
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Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 120 м²
Дом, расположенный в живописном районе Куржей-Гура, с удобным доступом к близлежащей Костяне…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 124 м²
Продается: Просторный дом в тихом и тихом районе Представляем предложение о продаже простор…
$111,075
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Etalon Estate Group
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Дом в Zbechy, Польша
Дом
Zbechy, Польша
Площадь 180 м²
Я представляю вам привлекательное предложение отдельно стоящего дома, расположенного недалек…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Дом в Смигель, Польша
Дом
Смигель, Польша
Площадь 5 180 м²
Большой участок Большого дома в Смиглу Если вы мечтаете о просторном доме в тихом районе, эт…
$154,988
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Косьцянский повят, Польша

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