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Жильё в Косьцянском повяте, Польша

Косьцян
6
9 объектов найдено
Дом в Kurza Gora, Польша
Дом
Kurza Gora, Польша
Площадь 860 м²
Строительная площадка Kurzej Góra Описание Приглашаем Вас ознакомиться с предложением строит…
$50,208
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Квартира 3 комнаты в Косьцян, Польша
Квартира 3 комнаты
Косьцян, Польша
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Я приглашаю вас купить красивую, уютную квартиру, расположенную в Косьяне. Недвижимость площ…
$92,879
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Дом в Смигель, Польша
Дом
Смигель, Польша
Площадь 5 180 м²
Большой участок Большого дома в Смиглу Если вы мечтаете о просторном доме в тихом районе, эт…
$159,221
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Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 126 м²
Частный дом 30 лет с садом Описание имущества Мы представляем очаровательный частный дом 193…
$131,358
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Квартира 3 комнаты в Косьцян, Польша
Квартира 3 комнаты
Косьцян, Польша
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением 3-комнатной квартиры площадью 48,88 м2 (полезный 4…
$100,840
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Дом в Zbechy, Польша
Дом
Zbechy, Польша
Площадь 180 м²
Я представляю вам привлекательное предложение отдельно стоящего дома, расположенного недалек…
Цена по запросу
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Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 124 м²
Продается: Просторный дом в тихом и тихом районе Представляем предложение о продаже простор…
$105,882
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Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 120 м²
Дом, расположенный в живописном районе Куржей-Гура, с удобным доступом к близлежащей Костяне…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Косьцян, Польша
Квартира 4 комнаты
Косьцян, Польша
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Продажа квартир в Kościń Приглашаем Вас ознакомиться с уникальным предложением 4-комнатной к…
$145,953
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Типы недвижимости в Косьцянском повяте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Косьцянском повяте, Польша

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