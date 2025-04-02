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Квартиры в Косьцянский повят, Польша

Косьцян
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Косьцян, Польша
Квартира 3 комнаты
Косьцян, Польша
Число комнат 3
Площадь 51 м²
$90,410
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Косьцян, Польша
Квартира
Косьцян, Польша
Площадь 725 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением строительной площадки с МПЗП в Куржей-Гуре. Сайт 725m2
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Косьцян, Польша
Квартира
Косьцян, Польша
Площадь 95 м²
Представляю вам уникальное свойство, которое радует своей функциональностью и современным ди…
$180,561
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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Параметры недвижимости в Косьцянский повят, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов