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Долгосрочная аренда студий в Великопольском воеводстве, Польша

Студия Удалить
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Познань, Польша
Студия 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Добро пожаловать в новую, светлую квартиру-студию в интимной застройке, расположенную в отре…
$525
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
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Студия в Познань, Польша
Студия
Познань, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 8
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$590
в месяц
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Параметры недвижимости в Великопольском воеводстве, Польша

с гаражом