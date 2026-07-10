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Дома с видом на море в gmina Wiazowna, Польша

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Wiazowna, Польша
Дом 5 комнат
Wiazowna, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается дом площадью 155 м² в Вязовне, всего в 5 км от Варшавы. Просторный, функциональный…
$437,157
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Агентство
Mazur Estate
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Параметры недвижимости в gmina Wiazowna, Польша

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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