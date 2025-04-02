Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Гмина Сехнице
  4. Жилая

Жильё в Гмина Сехнице, Польша

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Сехнице, Польша
Квартира 2 комнаты
Сехнице, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
За продажу! Красивая, законченная квартира, расположенная в центре города! Местонахождение: …
$283,723
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гмина Сехнице, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов