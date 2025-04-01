Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Rogozno
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в gmina Rogozno, Польша

Рогозьно
3
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Рогозьно, Польша
Квартира 3 комнаты
Рогозьно, Польша
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Я предлагаю вам 3 спальни, просторная квартира 58 м2
$111,075
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 4 комнаты в Рогозьно, Польша
Квартира 4 комнаты
Рогозьно, Польша
Число комнат 4
Площадь 240 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 5 комнат в Рогозьно, Польша
Квартира 5 комнат
Рогозьно, Польша
Число комнат 5
Площадь 238 м²
Просторная, частично меблированная 5-комнатная квартира в центре Рогозницы с возможностью со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Rogozno, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов