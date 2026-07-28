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Жилье в gmina Poddebice, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Kobylniki, Польша
Квартира
Kobylniki, Польша
Площадь 600 м²
Строительная способность 600 м2 — женщины ГМ. Продается привлекательная строительная площадк…
$55,027
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Дом в Tarnowa, Польша
Дом
Tarnowa, Польша
Площадь 247 м²
Дом с большой долей во всемирной локализации
$334,373
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Poddebice, Польша

Недорогая
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