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Жилье в gmina Piotrkow Kujawski, Польша

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1 объект найдено
Дом в Polajewo, Польша
Дом
Polajewo, Польша
Площадь 100 м²
Красный кирпичный дом – в деревне, с садом – Полахево, Улица Виниари
$55,370
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Агентство
Zaitseva Estates
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Параметры недвижимости в gmina Piotrkow Kujawski, Польша

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