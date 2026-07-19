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Жилье в gmina Miedzichowo, Польша

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2 объекта найдено
Дом в Pachy, Польша
Дом
Pachy, Польша
Площадь 158 м²
Рекомендую купить дом, расположенный в лесу. Двухэтажная, подвальная, имеет гостиную на перв…
$261,954
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Дом в Miedzichowo, Польша
Дом
Miedzichowo, Польша
Площадь 120 м²
На продажу мы представляем Лесной дом, который исцеляет душу – расположенный в городе Миэдзи…
$302,923
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Miedzichowo, Польша

Недорогая
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