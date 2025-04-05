Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Lazy
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Lazy, Польша

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Лазы (Польша), Польша
Дом 5 комнат
Лазы (Польша), Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Этаж 1/1
Lazy Urocze – это современный проект, сочетающий удобное расположение с высоким комфортом пр…
$254,770
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Lazy, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов