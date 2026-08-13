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Жилье в Кузне-Рациборске, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Rudy, Польша
Квартира
Rudy, Польша
Площадь 912 м²
Продается строительная площадка 913/1 Paproć gm. Новый Томишль MPZP - односемейное здание (MN)
$34,813
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в Кузне-Рациборске, Польша

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