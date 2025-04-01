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Квартиры в gmina Kleszczewo, Польша

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Tulce, Польша
Квартира 3 комнаты
Tulce, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Мы рады представить вам прекрасную возможность приобрести трехкомнатную квартиру площадью 60…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Kleszczewo, Польша
Квартира 2 комнаты
Kleszczewo, Польша
Число комнат 2
Площадь 58 м²
$98,540
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Квартира в Tulce, Польша
Квартира
Tulce, Польша
Площадь 36 м²
Рекомендую к продаже подсобное место в Тульце
$28,248
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Kleszczewo, Польша
Квартира 2 комнаты
Kleszczewo, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Клещево Парк - это инвестиция, которая встретит даже самых требовательных жителей своим функ…
Цена по запросу
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Квартира в Gowarzewo, Польша
Квартира
Gowarzewo, Польша
Площадь 115 м²
С удовольствием представлю вам предложение продать комфортабельный, климатический дом в двух…
$295,442
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Квартира 2 комнаты в Tulce, Польша
Квартира 2 комнаты
Tulce, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Если вы ищете меблированную, оборудованную квартиру, в которую вы можете немедленно войти, э…
$119,916
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Квартира в Srodka, Польша
Квартира
Srodka, Польша
Площадь 53 м²
Современные и функциональные серийные дома в Подпознанской Центр идеально подходит для тех, …
$96,382
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Квартира 2 комнаты в Tulce, Польша
Квартира 2 комнаты
Tulce, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Представляем на продажу благоустроенную и просторную квартиру, расположенную на 3-м (последн…
$124,397
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Квартира в Srodka, Польша
Квартира
Srodka, Польша
Площадь 66 м²
Функциональные, компактные дома в серийном здании в Подпознанской Сродке, доступны в двух по…
$119,188
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kleszczewo, Польша

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