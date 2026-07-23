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Жилье в gmina Drezdenko, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Tuczepy, Польша
Квартира
Tuczepy, Польша
Площадь 3 000 м²
OAZA SPOKOJU W SERCU KRAINY STU JEZIOR - DZIAŁKA PRZY LESIE I JEZIORACH
$55,370
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в gmina Drezdenko, Польша

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