Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Dopiewo
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в gmina Dopiewo, Польша

1 объект найдено
Дом в Konarzewo, Польша
Дом
Konarzewo, Польша
Площадь 190 м²
Для аренды мы предлагаем чрезвычайно просторный и тщательно продуманный первый этаж отдельно…
$1,185
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти