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Коммерческая недвижимость в gmina Chelmza, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 42 м² в Gluchowo, Польша
Коммерческое помещение 42 м²
Gluchowo, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Апартаменты с гаражом и садом - Глухие / Шампинь | готовы к собственному обустройству!
$79,100
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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