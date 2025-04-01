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Земельные участки в gmina Buk, Польша

2 объекта найдено
Участок земли в Otusz, Польша
Участок земли
Otusz, Польша
Площадь 1 000 м²
СПЕЦИИ С ПРАВИЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ЗНАТЬ, БУК И АВТОСТРАД А2!!!
$56,571
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Агентство
Etalon Estate Group
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Участок земли в Бук, Польша
Участок земли
Бук, Польша
Площадь 26 460 м²
D Z I A L K A
$1,42 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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