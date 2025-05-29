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Жильё в gmina Bielsk, Польша

1 объект найдено
Квартира в Smilowo, Польша
Квартира
Smilowo, Польша
Площадь 253 м²
Просторный дом в Смилове площадью 253,01 м2, отличающийся современными решениями и удобством…
$344,950
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Bielsk, Польша

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