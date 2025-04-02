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Квартиры в gmina Andrespol, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Andrespol, Польша
Квартира 2 комнаты
Andrespol, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Мы предлагаем уютную 2-комнатную квартиру площадью 52,2 м2, расположенную в тихом и хорошо с…
$86,370
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Квартира 3 комнаты в Wisniowa Gora, Польша
Квартира 3 комнаты
Wisniowa Gora, Польша
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже просторной трехкомнатной квартиры площадь…
$114,950
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Andrespol, Польша
Квартира 2 комнаты
Andrespol, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Специальное предложение в центре города. Продается 2-комнатная квартира площадью 41,93 кв.м.…
$128,800
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Andrespol, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов