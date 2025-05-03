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Коттеджи с гаражом в Польше

Мазовецкое воеводство
3
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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Dziekanow Nowy, Польша
Коттедж 4 комнаты
Dziekanow Nowy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW. READY JUNE/JULY 2024 Plot 530m…
$284,595
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Коттедж 5 комнат в Краков, Польша
Коттедж 5 комнат
Краков, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
We are pleased to present a beautiful house for sale with a 305 m2 usable area located on a …
$477,840
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