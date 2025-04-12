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Жильё в Ходзеж, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ходзеж, Польша
Квартира 3 комнаты
Ходзеж, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Продается 3-комнатная квартира в Walkway. Недвижимость находится на 3-м этаже. Большим преим…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов