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Студии с садом в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Лимния, Северный Кипр
Студия 1 комната
Лимния, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Расположенный вOtuken, один из новых инвестиционных районов Северного Кипра, Lagoon Verde - …
$156,885
НДС
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Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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