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Дома с террасой в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Сергиос
4
Лимния
3
1 объект найдено
Вилла в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
$175,107
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Типы недвижимости в Yenibogazici Belediyesi

виллы

Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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