  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Сергиос
5
2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
☀️Unique luxury villa project in the heart of the Mediterranean  ☀️Full villa project  ☀️H…
$231,760
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированный полуотдельный 3+1 Вилла в проекте Sunrise🏡Проект ISATIS SUNRISE расп…
$365,936
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
