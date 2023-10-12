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Многоуровневые квартиры в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
€233,652
Realting.com
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