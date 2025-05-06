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Квартиры с видом на горы в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр

Lefkosa
93
Nicosia
35
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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел : совмеще…
$126,226
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Детали Апартаментов: Эти очаровательные апартаменты с одной спальней предлагают: …
$81,774
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Типы недвижимости в Lefkosa Turk Belediyesi

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Параметры недвижимости в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр

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