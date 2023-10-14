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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Lefkoşa District
Виллы
Виллы с бассейном в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра
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Параметры недвижимости в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра
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