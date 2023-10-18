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Турецкая Республика Северного Кипра
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Виллы в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра
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47 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
218 м²
Небольшой комплекс состоящий из 23 уютных вилл расположен в тихом месте района Эдремит. Кр…
€553,441
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
128 м²
Комплекс будет расположен в тихом, спокойном месте рядом со всей необходимой инфраструктуро…
€518,851
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
128 м²
Комплекс будет расположен в тихом, спокойном месте рядом со всей необходимой инфраструктуро…
€472,731
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
180 м²
К востоку от Кирении находится этот превосходный комплекс на побережье всего в 100 метрах…
€622,621
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
250 м²
Комфортная ,современная и красивая 5-ти комнатная вилла 250 м2 с террасой на крыше 88 м2 и…
€536,146
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
181 м²
Комфортный и красивый 4-х комнатный таунхаус 181 м2 с террасой на крыше 74 м2 в новом и…
€441,101
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
180 м²
Проект из 7 вилл находится в одном из самых живописных мест на Северном Кипре - Каршияке. …
€490,026
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
175 м²
Строительство этого красивого комплекса проходит в районе поселка Алсанджак. Проект будет …
€351,666
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
305 м²
Современный комплекс из 8 вилл расположенный в красивом и тихом месте с неповторимым видом…
€662,977
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты у моря, с basseyn, с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
139 м²
Современная красивая вилла -это новый проект, который в данный момент строится в районе К…
€345,901
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с террасой, с водоснабжением, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
192 м²
Шикарная вилла в уютном ,тихом комплексе. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима…
€645,566
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
93 м²
Уютный ,тихий комплекс. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдых…
€334,255
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
106 м²
Уютный ,тихий комплекс. Рядом есть вся инфраструктура, которая необходима для жизни и отды…
€305,545
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
83 м²
3-комнатный таунхаус 83 м² в 2-х километрах от золотого пляжа. Комплекс расположен в очен…
€249,048
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
83 м²
3-комнатная вилла 83 м² в 2-х километрах от золотого пляжа. Комплекс вилл расположен в очен…
€249,048
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
2
199 м²
5-комнатная вилла 199 м² в 1000 метрах от пляжа. Рядом магазин Шоптимум и Суприм. Комплекс…
€443,906
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
230 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€446,212
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
150 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€400,092
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
270 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€500,403
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с детской площадкой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
185 м²
4-комнатная вилла 185 м² с собственным участком земли в 200 метрах от пляжа. Комплекс распо…
€420,846
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с садом, с детской площадкой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
120 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€362,043
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
306 м²
5-комнатная вилла 306 м² с собственным участком земли в 5 минутах от пляжа. Комплекс распол…
€795,572
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
277 м²
Новый жилой комплекс, от одного из лучших застройщиков региона Эсентепе, расположенныйна ск…
€864,752
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с садом, на первой береговой линии, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
100 м²
Новый жилой комплекс, от одного из лучших застройщиков региона Эсентепе, расположенныйна ск…
€259,685
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh, в большом городе
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
360 м²
Комплекс вилл расположен в тихом, спокойном месте в районе Зейтенлик. Высокое качество стро…
€517,698
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с садом, на первой береговой линии, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
325 м²
Новый жилой комплекс, от одного из лучших застройщиков региона Эсентепе, расположенныйна ск…
€1,01 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с садом, с детской площадкой, с баней
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
240 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€563,818
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с садом, с детской площадкой, с баней
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
188 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€448,518
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
320 м²
Современная 4-комнатная вилла 320 м² с собственным участком земли в 5 минутах от моря. Этот…
€613,282
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с садом, с детской площадкой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
220 м²
Комплекс будет расположен в тихом, спокойном месте рядом со всей необходимой инфраструктуро…
€634,151
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Параметры недвижимости в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра
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