Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Lefkoşa District
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

Вилла В архив
Очистить
19 объектов найдено
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, с детской площадкой в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Строительство этого красивого комплекса проходит в районе поселка Алсанджак. Проект будет …
€352,641
Вилла 4 комнаты у моря, с basseyn, с predostavlyaetsya VNZh в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты у моря, с basseyn, с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 139 м²
Современная красивая вилла -это новый проект, который в данный момент строится в районе К…
€346,860
Вилла 5 комнат с террасой, с водоснабжением, у моря в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 комнат с террасой, с водоснабжением, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Площадь 192 м²
Шикарная вилла в уютном ,тихом комплексе. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима…
€647,358
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
5-комнатная вилла 199 м² в 1000 метрах от пляжа. Рядом магазин Шоптимум и Суприм. Комплекс…
€445,138
Вилла 3 спальни с террасой, с детской площадкой, у моря в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с детской площадкой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
4-комнатная вилла 185 м² с собственным участком земли в 200 метрах от пляжа. Комплекс распо…
€422,014
Вилла 3 комнаты с садом, с детской площадкой, у моря в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 комнаты с садом, с детской площадкой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€363,047
Вилла 5 комнат с детской площадкой, у моря, с рестораном в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 комнат с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Площадь 306 м²
5-комнатная вилла 306 м² с собственным участком земли в 5 минутах от пляжа. Комплекс распол…
€797,780
Вилла 5 комнат с детской площадкой, у моря, с рестораном в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 комнат с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Площадь 277 м²
Новый жилой комплекс, от одного из лучших застройщиков региона Эсентепе, расположенныйна ск…
€867,152
Вилла 3 комнаты с садом, на первой береговой линии, с детской площадкой в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 комнаты с садом, на первой береговой линии, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Новый жилой комплекс, от одного из лучших застройщиков региона Эсентепе, расположенныйна ск…
€260,405
Вилла 4 комнаты с садом, на первой береговой линии, с детской площадкой в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с садом, на первой береговой линии, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Новый жилой комплекс, от одного из лучших застройщиков региона Эсентепе, расположенныйна ск…
€1,02 млн
Вилла 4 комнаты с садом, с детской площадкой, с баней в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с садом, с детской площадкой, с баней
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€565,383
Вилла 4 комнаты с садом, с детской площадкой, с баней в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с садом, с детской площадкой, с баней
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 188 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€449,762
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 320 м²
Современная 4-комнатная вилла 320 м² с собственным участком земли в 5 минутах от моря. Этот…
€614,984
Вилла 5 комнат с садом, с детской площадкой, у моря в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 комнат с садом, с детской площадкой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Комплекс будет расположен в тихом, спокойном месте рядом со всей необходимой инфраструктуро…
€635,911
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Строительство комплекса, состоящего из 18 отдельно стоящих домов, начнется в январе. Его гл…
€693,721
Вилла 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, у моря в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
5-комнатная вилла 232 м² с бассейном в 300 метрах от пляжа. Комплекс вилл расположен в тихо…
€699,502
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 150 м²
4-комнатный таунхаус 150 м² с собственным участком земли в 600 метрах от песчаного пляжа. К…
€353,072
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Мы нашли для Вас виллу в абсолютно новом проекте, который находится в районе Каршияка – все…
€456,700
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Современная четырехкомнатная вилла 220 м² в комплексе на первой линии от моряВилла располож…
€612,787

Параметры недвижимости в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти