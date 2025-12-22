  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefkosa Turk Belediyesi
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр

Nicosia
4
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Показать все Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$230,976
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город.  Апартаменты построены и поставляются по самым высоким стандартам. В них есть 2-комнатная квартира Modern, которая устанавливает новые стандар…
Застройщик
Tunalı İnşaat
Оставить заявку
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,383
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти