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Дома в Lefkosa District, Северный Кипр

Lefkosa Turk Belediyesi
6
Nicosia
6
7 объектов найдено
Дом 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Дом 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представляя изысканную отдельно стоящую виллу, доступную для продажи в желаемом районе Униве…
$537,881
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Дом 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Дом 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Это вилла с 3 спальнями расположена в самом центре города Пафос, недалеко от всех основных у…
$630,420
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Дом 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Дом 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Это вилла с 3 спальнями расположена в самом центре города Пафос, недалеко от всех основных у…
$630,420
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Дом 4 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Дом 4 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость станет самой роскошной закрытой курортной резиденцией в Като-Пафосе с разнообра…
$497,396
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Вилла в Gonyeli, Северный Кипр
Вилла
Gonyeli, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
$286,853
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Дом 4 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Дом 4 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Three-storey detached house located at Ayios Dometios area . The ground floor comprises of a…
$787,233
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Вилла 5 комнат в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
·  Проект расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру район…
$751,646
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Параметры недвижимости в Lefkosa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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