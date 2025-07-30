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Дома с гаражом в Lefkosa District, Северный Кипр

Lefkosa Turk Belediyesi
6
Nicosia
6
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
·  Проект расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру район…
$751,646
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Параметры недвижимости в Lefkosa District, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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