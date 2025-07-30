Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefkoşa District
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Lefkosa District, Северный Кипр

Lefkosa Turk Belediyesi
6
Nicosia
6
1 объект найдено
Вилла в Gonyeli, Северный Кипр
Вилла
Gonyeli, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
$286,853
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lefkosa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти