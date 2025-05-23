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Виллы с бассейном в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
30
Василия
9
Агридаки
9
Лапитос
5
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4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Этаж 1
Новый проект вилл будет располагаться на первой береговой линии в г. Лапта (Северный Кипр). …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Василия, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3
Представляем виллы в новом комплексе в Каршияке (Гирне). Комплекс вилл состоит из отдельност…
Цена по запросу
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Вилла в Фтериха, Северный Кипр
Вилла
Фтериха, Северный Кипр
Площадь 115 м²
Уютный поселок Алсанджак, расположенный на прекрасном Северном Кипре, где вас ждет престижны…
$264,910
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Вилла 5 комнат в Лапитос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Вилла планировкой 4+1 с личным бассейном О строительстве: Комплекс наход…
$767,805
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Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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