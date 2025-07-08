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Таунхаусы с бассейном в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус в Василия, Северный Кипр
Таунхаус
Василия, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Предлагаем вам уникальный таунхаус в живописном районе Лапта, который идеально сочетает комф…
$252,915
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Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

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