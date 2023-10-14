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Виллы с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
33
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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Этаж 2
Представляем уникальный проект вилл 3+1, который строится в окружении моря, гор и вековых ол…
€554,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1
Совершенно новый проект расположен в районе Ешилтепе, одном из самых красивых и зеленых райо…
€380,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 2
Мы рады представить вашему вниманию роскошный комплекс из 29 вилл на первой береговой линии,…
€921,500

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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