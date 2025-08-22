Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Гараж

Многоуровневые квартиры с гаражом в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
О проекте: Всего в 10 минутах ходьбы от моря находится Arcadia – современный жилой комплекс…
$226,646
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
