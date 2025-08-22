Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Вид на море

Многоуровневые квартиры с видом на море в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти